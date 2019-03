Bij een schietpartij in Amstelveen is zaterdagmiddag rond 12.00 uur een 55-jarige man gewond geraakt. Het gaat om een bekende van de politie. Ook raakte zijn dochter van zeventien lichtgewond.

Het slachtoffer is Ahmet G., bevestigt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Hij is ooit aangehouden voor het bezit van 4 kilo cocaïne. Ook wordt hij verdacht van witwassen. Volgens Kuijpers is zijn cliënt geen grote naam in het criminele drugsmilieu.

Of het om een gerichte liquidatie gaat, is niet bekend. De dader is nog voortvluchtig. De twee slachtoffers verkeren buiten levensgevaar en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De schietpartij vond plaats aan De Grote Wielen in de Westwijk. De omgeving was een aantal uren afgezet en hulpdiensten waren massaal aanwezig.

Vermoedelijk explosief blijkt loos alarm

Het Team Explosieven Verkenning van de politie heeft onder andere onder een auto naar explosieven gezocht, maar die zijn niet aangetroffen, aldus de politie.

Een getuige verklaart aan AT5 dat er iemand in zijn knie geschoten zou zijn. Er zouden meerdere knallen vlak na elkaar geklonken hebben. RTV Amstelveen meldt dat er is geschoten met automatische wapens. De politie kon hier nog niets over zeggen.