De twee zestienjarige jongens die vrijdag op Urk zijn opgepakt met slagwapens, zijn weer op vrije voeten. Ze blijven nog wel verdacht, zei een woordvoerder van de politie. De nacht van vrijdag naar zaterdag is rustig verlopen, nadat de politie het dorp had afgegrendeld om rellen te voorkomen.

Het is niet duidelijk of de twee mannen die met slagwapens in een auto op de A6 zijn aangehouden, ook al weer vrij zijn.

Agenten houden al een paar dagen de vier toegangswegen naar Urk nauwlettend in de gaten om op sociale media aangekondigde rellen in de kiem smoren. Wie er niks te zoeken heeft, is niet welkom in het vissersdorp.

In totaal heeft de politie vrijdagavond meer dan vijftig auto's die naar Urk wilden teruggestuurd. Ook dit weekend blijft de politie waakzaam en "zichtbaar aanwezig", aldus de zegsman.

Sfeer onrustig op Urk na aanval op Marokkaans-Nederlands gezin

Maandagavond liep een ruzie op Urk uit de hand. Tientallen jongeren hadden zich verzameld bij de woning van een Marokkaans-Nederlandse familie. Twee drongen het huis binnen en raakten in gevecht met de bewoners. Een vrouw raakte gewond.

Het OM heeft drie tieners uit Urk gedagvaard voor de ongeregeldheden van maandagavond. Een veertienjarige jongen moet in juni voor de kinderrechter verschijnen op verdenking van mishandeling.

Een achttienjarige man wordt verdacht van mishandeling en verbale bedreiging en een 21-jarige Urker wordt verdacht van verbale bedreiging en het hebben van een wapen. Beide mannen verschijnen in juni voor de politierechter.

Burgemeester vraagt OM onderzoek te doen naar column

Burgemeester Pieter van Maaren heeft het OM vrijdag gevraagd onderzoek te doen naar de "juridische mogelijkheden" om actie te ondernemen tegen De Nieuws BV-columnist Elfie Tromp. Zij haalde donderdag in de uitzending hard uit naar de Urker jongeren en stelt voor "de dijken alvast door te steken" bij Urk.

De tekst is hard aangekomen in het vissersdorp, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. "De burgemeester snapt dat er vrijheid van meningsuiting en persvrijheid is", stelt hij. "Maar het gaat echt te ver om de complete bevolking van een stad zo weg te zetten en de dood toe te wensen. Wat ons betreft zijn er grenzen overschreden."

Volgens de zegsman is er op Urk met grote verontwaardiging op de column gereageerd. Tromp verwijt de jongeren onder meer racistische motieven en stelt dat dit mede het gevolg is van overdadig drugsgebruik.

BNNVARA laat in een reactie aan NU.nl weten te begrijpen dat de column discussie oproept, maar dat de "juridische grenzen in de column niet zijn overschreden". Het Openbaar Ministerie laat in een reactie aan NU.nl weten maandag naar de klachten van de burgemeester te gaan kijken.