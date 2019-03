De zaterdag begint met regen. In de late ochtend zal het op sommige plaatsen wat opklaren. In de middag wordt het maximaal 12 graden. Ook de zondag is nat. Wel zijn er dan korte perioden met zon.

De zaterdagochtend is nat. Op sommige plaatsen wordt het later in de ochtend wel weer droog. In de middag zullen de temperaturen tussen de 9 en 12 graden liggen.

We krijgen zaterdag te maken met een forse wind vanuit het zuidwesten en het zal de hele dag bewolkt zijn.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het ook flink regenen vanuit het westen. In de ochtend trekken de buien meer naar het oosten. Ondanks dit, zal het op zondag hier en daar korte even zonnig zijn.

De minimumtemperatuur ligt zondag rond de 7 graden en de maximumtemperatuur rond de 9. Ook op deze dag krijgen we te maken met krachtige wind.