Agenten hebben vrijdag een 41-jarige man uit Hoogvliet aangehouden bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht zijn achtjarige dochter om het leven te hebben gebracht, vermoedelijk in het ziekenhuis.

Het crisisteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond alarmeerde de politie kort na 20.00 uur omdat het zich ernstig zorgen maakte over het welzijn van het meisje. Daarop is de politie direct een uitgebreid onderzoek gestart.

De man meldde zichzelf rond 21.30 uur bij het ziekenhuis. Hij vertelde waar in het ziekenhuis zijn dochter lag. Agenten vonden het zwaargewonde meisje. Reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten.

Over de toedracht is nog veel onduidelijk, stelt een zegsvrouw van de politie. "We werken met een groot team aan de zaak en hopen snel meer duidelijkheid te kunnen geven."

Onduidelijk is wat het meisje in het ziekenhuis deed

Zij kan niet zeggen of het dode meisje in het ziekenhuis lag om behandeld te worden. Ook is niet duidelijk of het meisje een logische reden had om in het ziekenhuis aanwezig te zijn.

De verdachte zit vast voor verhoor. De man zou eerder op de dag met zijn dochter in het Maasstad Ziekenhuis zijn geweest, maar het is onduidelijk of hij daarna het pand ook weer met het meisje heeft verlaten.