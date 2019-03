De kermis in het Westerpark in de wijk Amsterdam-West is vrijdagavond eerder dichtgegaan na verschillende vechtpartijen tussen groepen jongeren. De politie heeft vier arrestaties verricht.

De jongeren zochten elkaar op en gingen met elkaar op de vuist, schrijft AT5.

Er zouden al de hele dag geruchten de ronde hebben gedaan over dat een grote groep jongeren uit West en Holendrecht op de kermis hadden afgesproken.

De politie heeft vier aanhoudingen verricht. Ook de ME is aanwezig. De weg rond het park is afgezet.