De politie heeft dinsdag twee mannen in Amsterdam opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de levering van de wapens die zijn gebruikt bij de terroristische aanslagen in Parijs in 2015.

Enkele leden van de jihadistische zelfmoordcel zouden in oktober 2015, dit is een maand voor de aanslag, in Nederland zijn geweest om de wapens op te pikken.

De mannen zijn 29 en 31 jaar, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Onderzoek door een internationaal team, bestaande uit Nederlandse, Belgische en Franse agenten, heeft voor hun aanhouding gezorgd.

Hun woningen zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op gegevensdragers als computers en mobiele telefoons. De hechtenis van de 29-jarige man is vrijdag door de rechter-commissaris verlengd met twee weken.

"De gezondheid van de andere verdachte laat niet toe dat hij langer wordt vastgehouden. Omdat er geen andere mogelijkheid was, is de man donderdag noodgedwongen in vrijheid gesteld in afwachting van de resultaten van het verdere onderzoek", aldus het OM.

Bij de aanslagen in Parijs zijn 129 doden gevallen en raakten honderden mensen gewond. De terroristen openden op meerdere locaties in de stad het vuur op omstanders. Dit gebeurde onder meer in Bataclan, waar op dat moment een concert gaande was.