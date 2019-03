De politie voert vrijdag voor de vierde dag op rij controles uit op de vier toegangswegen naar Urk. In de loop van de middag wordt besloten of er reden is deze controles in de avonduren verder uit te breiden, heeft de politie Midden-Nederland vrijdagmiddag laten weten.

De zegsman meldt dat er vooralsnog geen reden lijkt voor extra maatregelen. "We gaan ervan uit dat iedereen die iets van plan zou kunnen zijn, zijn of haar gezond verstand gebruikt. Maar we houden alles in de gaten, zowel op de sociale media als op straat."

De politie wil niet zeggen of er extra agenten klaarstaan voor het geval dat de situatie toch uit de hand loopt.

Ook de gemeente Urk beraadt zich nog op mogelijke extra maatregelen op vrijdagavond. Op sociale media en in appgroepjes zouden oproepen tot een mogelijke confrontatie tussen baldadige jongeren in Urk circuleren.

'Burgemeester kan samenscholingsverbod afkondigen'

"De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid de orde en rust te bewaren", stelt een woordvoerder. "We hebben nog niet besloten extra voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat we daar op dit moment nog geen reden toe zien. Maar dat kan in de loop van de middag natuurlijk veranderen."

In theorie zou de gemeente een noodverordening of een samenscholingsverbod kunnen afkondigen. "Maar dat zijn wel hele zware middelen waar we ons vooralsnog niet van willen bedienen", voegt de zegsman er aan toe.

Ondernemers houden hun winkels gewoon open

De Stentor meldt dat de ondernemers in Urk vrijdagavond gewoon van plan zijn hun winkels open te houden. "Dit waait wel over", stelt een van hen.

De onrust begon maandag toen een groep jongeren het huis van een Marokkaans-Nederlands gezin belaagde. Een vrouw werd mishandeld; hiervoor zijn twee tieners uit Urk opgepakt.

Burgemeester vraagt OM onderzoek naar column te doen

Burgemeester Pieter van Maaren heeft het Openbaar Ministerie vrijdag gevraagd onderzoek te doen naar de "juridische mogelijkheden" om actie te ondernemen tegen De Nieuws BV-columnist Elfie Tromp. Tromp haalde donderdag in de uitzending hard uit naar de jongeren in Urk en stelt voor "de dijken alvast door te steken" bij Urk.

De tekst is hard aangekomen in het vissersdorp, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. "De burgemeester snapt dat er vrijheid van meningsuiting en persvrijheid is", stelt hij. "Maar het gaat echt te ver om de complete bevolking van een stad zo weg te zetten en de dood toe te wensen. Wat ons betreft zijn er grenzen overschreden."

Volgens de zegsman is er in Urk met grote verontwaardiging op de column gereageerd. Tromp verwijt de jongeren onder meer racistische motieven en stelt dat dit mede het gevolg is van overdadig drugsgebruik.