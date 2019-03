Vleeshandelaar Willy Selten moet twintig maanden de cel in voor fraude met paardenvlees. In zijn groothandel mengde hij goedkoop paardenvlees met duur rundvlees om dat vervolgens als puur rundvlees te verkopen.

Tegen Selten was vier jaar cel geëist vanwege valsheid in geschrifte. Hij krijgt een minder zware straf omdat er minder feiten bewezen zijn verklaard en omdat het proces veel te lang duurde. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 2,5 jaar celstraf.

Het gerechtshof in Den Bosch vond vrijdag dat Selten "vol opzet" had bij het verhullen van de inhoud van het product dat hij verkocht. Selten verkocht met zijn zwendel 336.000 kilo paardenvlees als rundvlees.

Selten heeft altijd betoogd dat er bij het frauderen geen opzet in het spel was en dat het een fout in de administratie was.

Selten heeft miljoenenschuld door fraude

Seltens fraude kwam naar buiten in 2013, tijdens het hoogtepunt van een Europees paardenvleesschandaal. Seltens bedrijf ging op de fles, hij heeft een miljoenenschuld en probeert sindsdien een bestaan op te bouwen in België.

Ook werd vorig jaar nog een woningoverval gepleegd op zijn huis. Dat zijn persoonlijke omstandigheden die het gerechtshof meewoog voor de straf.

Paardenvlees dat Selten verkocht, kwam in onder meer hamburgers en soepballen terecht. De rechter benadrukt dat hij niet alleen bedrijven, maar ook consumenten heeft misleid.

Bovendien stelde het hof dat de herkomst van het vlees door zijn fraude niet te traceren is. Dat is van belang in het geval van besmetting.

Ook een andere man uit Noord-Brabant, Jan F., is al eens veroordeeld voor vergelijkbare fraude. Tegen hem is vorige maand nog vier jaar cel geëist bij de Franse rechtbank.