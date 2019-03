Diverse hulpinstanties hebben in de afgelopen week vele honderden meldingen van slachtoffers van seksueel misbruik binnengekregen nadat de VPRO de documentaire Leaving Neverland had uitgezonden.

In de film vertellen twee mannen die vroeger tot de vriendenkring van Michael Jackson behoorden tot in detail hoe hij ze jarenlang zou hebben misbruikt.

Veel kijkers vinden de verhalen van het tweetal zeer overtuigend, al zijn fans van de in 2009 overleden 'King of Pop' boos op de twee mannen. Fans spreken zelfs van laster omdat zij geen bewijs kunnen leveren van het misbruik.

De landelijke hulplijn MIND Korrelatie zegt in NRC Next meer dan zeshonderd aan kindermisbruik gerelateerde hulpvragen binnen te hebben gekregen sinds de documentaire vorige week vrijdag voor het eerst in Nederland werd uitgezonden.

'De impact van de uitzending is uitzonderlijk'

De impact van de uitzending is volgens een woordvoerder "zeer uitzonderlijk". Slachtofferhulp Nederland constateerde eerder ook al een toename in het aantal hulpvragen in de afgelopen dagen.

"Sommige mensen beseffen nu pas dat hen iets is aangedaan", zegt klinisch psycholoog Iva Bicanic, de wetenschappelijke autoriteit op het gebied van misbruik in Nederland. Ze heeft in de afgelopen week honderden berichten ontvangen van "voornamelijk veertigers" die zich herkenden in Leaving Neverland.

De Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen stelde in een groot onderzoek in 2014 dat een op de drie kinderen ooit te maken krijgt met een vorm van seksueel geweld.

Een op drie Nederlanders draait geen muziek van Jackson meer

De film over Jackson heeft voor veel opschudding gezorgd. Uit een onderzoek van NPO blijkt dat een op de drie Nederlanders vindt dat de muziek van Jackson niet meer op de radio kan worden gespeeld na Leaving Neverland.

Van de ondervraagden geeft 68 procent aan dat de documentaire geen effect heeft op hun beleving van de muziek van de 'King of Pop'. Een aantal 3FM-dj's gaven eerder al aan momenteel geen nummers van Jackson te willen draaien.

De film is nog terug te zien op de website van de NPO.