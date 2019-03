Vrijdag gaat het vanuit het zuidwesten weer enige uren regenen. 's Middags klaart het in het noorden wat op. Met 11 tot 13 graden is het wel zacht. In het weekend blijft de paraplu vaak nodig, met ook op zaterdag weer veel wind.

De ochtend begint meteen met regen, die vanuit het zuidwesten naar het noordoosten trekt. In de middag breekt de bewolking hier en daar, maar blijven de buien veelal aanhouden.

De maximumtemperatuur schommelt tussen de 11 en 13 graden. De wind is bij vlagen krachtig, aan de kust zelfs hard. In de middag is er met name in het noorden kans op zware windstoten van tussen de 75 en 90 kilometer per uur.

In de avond wordt het droger. Dan neemt ook de wind af, hoewel het nergens windstil wordt. Ook de bewolking blijft gedurende de nacht hangen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag 8° 6° W 5 Maandag 8° 4° NW 5 Dinsdag 9° 3° NW 4 Woensdag 11° 1° ZW 4 Donderdag 14° 4° W 3

