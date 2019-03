De politie handhaaft donderdagavond de verkeerscontroles op de vier toegangswegen naar Urk. Het blijft onrustig op sociale media na de mishandeling van een vrouw door een groep jongeren.

In de zaak werden eerder deze week vijf verdachten aangehouden. Een veertienjarige jongen die wordt verdacht van mishandeling mocht woensdag onder strenge voorwaarden naar huis toe. Zo is het voor hem verboden om met de andere betrokkenen contact over de zaak te hebben.

Ook een 21-jarige man die vanwege een agressief filmpje op internet wordt verdacht van bedreiging, is vrijgelaten. Hij wordt nog steeds als verdachte gezien. Een achttienjarige man die wordt verdacht van mishandeling, zit nog steeds vast.

De politie kijkt volgens een woordvoerder van dag tot dag of de controles door moeten gaan. "Maar op sociale media is de situatie nog niet rustig", stelt de zegsvrouw. "De verkeerscontroles zijn uit voorzorg. We willen goed kunnen monitoren wie zich op Urk bevindt en met welke intenties."

'Oproepen tot nieuwe confrontatie in appgroepen'

Diverse media maken melding van oproepen tot een nieuwe confrontatie op vrijdagavond. Deze oproepen zouden in appgroepen circuleren. De politie kan deze geruchten niet bevestigen.

Het onderzoek heeft nog niet aangetoond of er racistische motieven speelden bij de belaging van het Marokkaans-Nederlandse gezin. "Voor zover wij weten, was er sprake van een conflict in de relationele sfeer", stelt de politiewoordvoerder. Het slachtoffer heeft overigens wel melding gemaakt van racistische leuzen die de jonge belagers zouden hebben gebruikt.

De gemeente Urk laat weten dat "de rust lijkt weergekeerd". "Maar we blijven alert. We willen de rust graag behouden", aldus een gemeentewoordvoerder.

Politie sluit meer aanhoudingen niet uit

De verdachten zouden maandagavond een woning zijn binnengedrongen en een 36-jarige vrouw hebben mishandeld. Zij is lichtgewond geraakt, meldt de politie. Het zou gaan om de moeder van een achttienjarige man waar een grote groep jongeren boos op is.

De politie sluit meer aanhoudingen gedurende het onderzoek "zeker niet uit". Urk is de afgelopen dagen het toneel van ongeregeldheden als gevolg van dit conflict. De politie heeft maandag moeten ingrijpen bij de confrontatie en moest ook dinsdag nog volop aanwezig zijn in de gemeente. Maandag trok een grote groep naar een woning waar enkele jongeren "in gevecht raakten met de bewoners".