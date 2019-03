Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag celstraffen van tien jaar geëist tegen Linda H. en Leo den H., die worden verdacht van het doden van Joëlle Tromp in 2012. Justitie heeft voor de rechtbank in Rotterdam betoogd dat de moeder en stiefvader van Tromp haar een dodelijk middel hebben toegediend.

Het euthanasiemiddel zou eerder bij een Chinese aanbieder zijn besteld. Volgens de aanklager heeft de stiefvader de vrouw vastgehouden en diende haar moeder vervolgens het zelfmoordmiddel toe. Het OM spreekt van moord.

Justitie stelt dat het hier niet gaat om hulp bij zelfdoding, omdat degene met een doodswens het dodelijke middel juridisch gezien dan zelf moet hebben ingenomen. De vrouw kon het middel door haar medische situatie echter niet zelf innemen, aldus justitie. Overigens is hulp bij zelfdoding ook strafbaar.

De moeder en stiefvader hebben altijd ontkend de vrouw te hebben gedood. Ze zeggen dat Tromp er psychisch en lichamelijk slecht aan toe was en dat ze zelf had gezegd dat ze uit het leven wilde stappen.

Naar eigen zeggen troffen H. en Den H. Tromp in haar woning aan toen ze al een dodelijk middel had ingenomen. Volgens Den H. was meteen duidelijk dat ze "hartstikke dood was". Pas de volgende ochtend belden ze de huisarts. Volgens haar moeder wilde Tromp dit, omdat ze niet gered wilde worden.

Dood zus van Joëlle Tromp leidde tot onderzoek

De politie ging er destijds van uit dat de 29-jarige zelfmoord had gepleegd. Pas in 2016 besloot een coldcaseteam onderzoek te doen, omdat de zus van Tromp in dat jaar zelfmoord had gepleegd. Deze zaak is overigens niet opgehelderd.

Daarom denkt de officier van justitie nu dat de moeder en de stiefvader van Tromp haar gedwongen een dodelijk middel hebben toegediend. Volgens getuigen heeft de moeder van de vrouw dit in eerdere gesprekken verklaard.

