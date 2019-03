Een voormalig echtpaar dat ervan wordt beschuldigd dochter Joëlle Tromp (29) in 2012 met opzet te hebben gedood of haar actief te hebben geholpen met zelfdoding, ontkent donderdag betrokkenheid bij de rechtbank in Den Haag.

Volgens moeder Linda H. (60) en stiefvader Leo den H. (64) uit Zwaag was Tromp er psychisch en lichamelijk erg slecht aan toe en had ze gezegd dat ze uit het leven wilde stappen.

De verdachten troffen haar naar eigen zeggen in haar huis aan, in elkaar gezakt in haar rolstoel, toen ze al een zelfmoordmiddel had genomen. De vrouw zou vlak daarvoor haar moeder hebben gebeld en hebben gezegd dat ze het echt ging doen.

Daarop zijn de twee naar het huis van de vrouw gegaan. Volgens Den H. was meteen duidelijk dat ze "hartstikke dood was".

Ze hebben haar op de grond gelegd en zijn er enige tijd bij haar gaan zitten. Pas de volgende ochtend belden ze de huisarts. Volgens H. had Tromp dat van tevoren gevraagd, omdat ze niet gered wilde worden.

Zus van Joëlle Tromp ook overleden

De politie ging er na haar dood van uit dat ze zelfmoord had gepleegd, maar in 2016 deed het coldcaseteam van de politie Rotterdam toch weer onderzoek. Aanleiding hiervoor was de zelfmoord van Tromps zus Thirza in 2016. Deze zaak is overigens nog niet opgehelderd.

Daarom denkt de officier van justitie nu dat de moeder en de stiefvader van Joëlle Tromp haar gedwongen een dodelijk middel hebben toegediend. Zo zou het euthanasiemiddel dat in het lichaam van de vrouw was aangetroffen door de stiefvader zijn besteld. Het middel zou uit China komen.

Ook zou de moeder tegen getuigen gezegd hebben dat ze Joëlle Tromp het middel hadden toegediend.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.