De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) wil met de Nederlandse Spoorwegen (NS) in overleg over de misstanden rond de hogesnelheidslijn, meldt de FNV woensdag. De vereniging biedt vrijdag een manifest aan de NS in Utrecht aan, ondertekend door 1.200 gedupeerde werknemers.

"Wij geven twaalf heel concrete verbeterpunten aan in ons manifest. Wil NS daar niet over praten, dan sluit ik acties niet uit", laat een woordvoerder van FNV Spoor in een bericht weten.

De verbeterpunten zijn op het gebied van opleiding, personele bezetting, ondersteuning, materieel en infrastructuur van het spoor. Volgens de woordvoerder is de begeleiding "onder de maat". Machinisten laten weten dat ze te snel in het diepe worden gegooid na de opleiding.

De HSL is regelmatig in het nieuws geweest in verband met problemen. De treinen op dit traject hadden meerdere keren last van softwareproblemen.

In gesprek met het AD meldt de NS enigszins verbaasd te zijn door de eisen, maar het bedrijf zegt in gesprek te gaan met machinisten en de FNV. Volgens de woordvoerder stelt de NS alles op alles om de problemen met de IC Direct aan te pakken.

Eerder richtte de NS een verbeterteam op en zijn er speciale reserveteams geïntroduceerd. Deze teams worden ingezet bij het stilvallen van een trein op de HSL-lijn en kunnen meteen met een vervangende trein het HSL-spoor op.