Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag aangekondigd in cassatie te gaan tegen de vrijspraak van de ouders van de overleden baby Jairo uit Arnhem.

"We vinden dit in deze schokkende zaak met een weerloze baby een uiterst onbevredigende uitkomst", aldus een woordvoerder van het OM.

Hoewel het hof liet weten dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Jairo een niet-natuurlijke dood is gestorven, is niet duidelijk of de moeder of de vader hiervoor verantwoordelijk is. Om deze reden zijn Octavio R. en Ellen van G. vrijgesproken van betrokkenheid.

"Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, kan het hof niet anders dan de beide verdachten vrijspreken", luidde het vonnis. Het OM gaat aan de Hoge Raad vragen of de vrijspraak terecht is, terwijl er is vastgesteld dat een van de twee het misdrijf heeft begaan.

Baby Jairo stierf in augustus 2010 in het ziekenhuis aan een ontsteking na een darmperforatie. Artsen hebben verklaard dat dit letsel alleen kan zijn ontstaan door een harde stomp op de buik van Jairo. Ook had de baby regelmatig blauwe plekken en kneuzingen en bleek na zijn dood dat hij een gebroken been en ribben had.