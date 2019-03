De Zuidring in Amsterdam wordt in mei en juni vijf weekenden lang afgesloten voor verkeer. Ook worden de treinstations RAI en Amsterdam Zuid gesloten, waardoor treinverkeer niet mogelijk is.

Gedurende de vijf weekenden wordt het 70 meter lange betonnen dek van de nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid, de zogenoemde Brittenpassage, op zijn plaats gelegd. Daarvoor moeten onder andere stukken vangrail en spoor worden weggehaald.

Voor deze werkzaamheden krijgt station Amsterdam Zuid een tijdelijk perron. Dit perron zal tijdens de werkzaamheden aan de kant worden gehesen. Om het spoor door de week in bedrijf te hebben, wordt het perron ook steeds weer teruggetakeld.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de Zuidasdok, een groot project om de groei van verkeer en reizigers aan de zuidkant van Amsterdam op te kunnen vangen. In de toekomst wordt station Amsterdam Zuid groter, wordt de Zuidring verbreed en komt een deel van de snelweg in een tunnel te liggen.

Het hele project moet in 2028 zijn afgerond. Onlangs werd echter al bekend dat de start van de werkzaamheden moest worden uitgesteld, onder andere omdat de samenstelling van de bodem anders bleek dan verwacht. Daardoor is de aanleg van de tunnels complexer.

Werkzaamheden beginnen in weekend van 10 tot 13 mei

De werkzaamheden voor het plaatsen van het betonnen dek vinden plaats in de weekenden van 10 tot 13 mei, 17 tot 20 mei, 24 tot 27 mei en 31 mei tot 3 juni. De A10 Zuid is in deze weekenden gesloten vanaf vrijdag 22.00 uur tot maandag 5.00 uur.

In het pinksterweekend is de buitenring gesloten van vrijdag 7 juni 22.00 uur tot dinsdag 11 juni 5.00 uur.

Treinreizigers tussen RAI en Amsterdam Zuid moeten tijdens de vijf weekenden gebruikmaken van de metro. Automobilisten worden omgeleid via de A5 en A9.