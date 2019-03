Rijkswaterstaat verwacht donderdagochtend een zware ochtendspits vanwege de wind en regen. Volgens Weerplaza gaat op veel plaatsen ruim 10 millimeter neerslag vallen. De wind wordt vrij krachtig tot hard.

Bij een zware spits wordt tot 350 kilometer aan file verwacht op de bekende knelpunten en andere plekken in het land.

Het begint donderdag al vroeg met regenen in het westen van Nederland. In de loop van de ochtend krijgt ook de rest van het land te maken met flinke regenbuien, zegt Weerplaza.

Het weerbureau meldt verder dat de wind 's ochtends snel in kracht zal toenemen. Op het hoogtepunt is mogelijk sprake van windkracht 5 tot 7. In de kustprovincies kunnen windstoten tot 75 kilometer per uur voorkomen. De windkracht neemt in de middaguren verder toe.

Bestuurders krijgen advies goed voorbereid weg op te gaan

De weersomstandigheden tijdens de avondspits zijn gunstiger. "Het is dan droog en er komen steeds meer opklaringen", aldus Weerplaza. Rijkswaterstaat verwacht daardoor minder problemen dan in de ochtend, maar alsnog een zware spits.

Vooral in de ochtend moeten weggebruikers voor vertrek de verkeerssituatie in de gaten houden, zegt Rijkswaterstaat. Bestuurders krijgen daarnaast ook het advies goed voorbereid de weg op te gaan.