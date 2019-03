Tegen een 25-jarige Syriër is woensdag voor de rechtbank in Arnhem zestien maanden cel geëist door de officier van justitie, omdat de man in december op meerdere personen in een asielzoekerscentrum in Arnhem probeerde in te steken. Dat schrijft De Gelderlander woensdag.

Eén persoon werd bij de aanval dwars door zijn arm gestoken. De Syriër wordt verdacht van poging tot zware mishandeling van een bewoner, bedreiging van meerdere andere bewoners en huisvredebreuk.

Van de geëiste zestien maanden celstraf zijn vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De gestoken bewoner eiste 950 euro smartengeld van de verdachte, twee andere bewoners vroegen ieder 750 euro.

Op 5 december snelde de man naar het asielzoekerscentrum (azc) in Arnhem, nadat hij op sociale media een foto gedeeld zag worden waardoor hij zich belachelijk gemaakt voelde. De foto werd geplaatst door een Koerdische bewoner van het azc.

Eenmaal aangekomen bij het azc stormde de Syriër gewapend met een mes, een hamer en een schaar de kamer van de Koerd binnen. Hij sloeg hem met een hamer op zijn been, pakte hem bij zijn keel en stak met een mes dwars door zijn arm.

Syriër was onder invloed van bier, wiet en xtc

De Koerd vluchtte vervolgens naar de receptie. Toen de Syriër daar ook arriveerde, viel hij verschillende bewoners aan die hij "vies" en "ongelovig" noemde.

Niemand raakte daarbij gewond, wel kon een bewoner een messteek ternauwernood ontwijken en zag hij het snoer van zijn oortelefoontjes doorgesneden worden.

De man, die ten tijde van zijn aanval onder invloed was van twee of drie halve liters bier, twee jointjes en een xtc-pil, gaf als verklaring op dat hij niemand wilde verwonden of doden. Hij zou de spullen bij zich hebben gehad omdat hij toevallig aan het klussen was.

De rechtbank doet op 27 maart uitspraak.