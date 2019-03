De politie heeft woensdag de naam en foto gedeeld van een 46-jarige man die wordt verdacht van de ontvoering van zijn destijds achtjarige zoontje in juni in Eindhoven. Meer dan een half jaar later, in februari, werd de jongen teruggevonden in Barcelona.

Het kind was in juni met zijn moeder op straat, toen hij door twee personen werd gegrepen en in een auto werd gezet. Zij gingen er daarna met de jongen vandoor. Bij de ontvoering was ook de neef van de vader betrokken.

De politie begon vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar de ontvoering en kreeg informatie dat het drietal zich in Barcelona zou bevinden. Het jongetje kon daarop begin februari worden bevrijd bij een politieactie in een woning in de Spaanse stad en herenigd worden met zijn moeder.

Tijdens de inval was de neef van de vader in de woning aanwezig. Hij werd vervolgens aangehouden. De man is momenteel weer op vrije voeten, maar is nog wel een verdachte in de zaak.

De 46-jarige vader van de jongen was niet aanwezig in de woning. De politie is nog naar hem op zoek, hij staat internationaal gesignaleerd. In overleg met het Openbaar Ministerie heeft de politie besloten om zijn naam en foto naar buiten te brengen.

De politie laat weten er rekening mee te houden dat de verdachte, die bekendstaat als vuurwapengevaarlijk, zich in Nederland bevindt en te hopen dat hij zich meldt.