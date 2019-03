De twintigjarige Siem B. uit Oudesluis krijgt woensdag vier jaar cel opgelegd van de rechtbank in Alkmaar voor zijn rol bij het ongeval waarbij drie tieners in Anna Paulowna om het leven kwamen.

Volgens de rechtbank in Alkmaar is B. de macht over het stuur verloren. Naast een celstraf mag B. ook vijf jaar lang niet achter het stuur zitten. Deze straf gaat overigens na de celstraf in.

De man heeft tijdens eerdere zittingen volgehouden dat hij zich niets kan herinneren van het ongeval. Voor de rechtbank staat echter vast dat hij achter het stuur zat op de avond van het ongeluk. Meerdere getuigen hebben dit verklaard.

De rechtbank zegt dat het gedrag van B. "zeer onvoorzichtig en onoplettend is geweest". Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedde dat hij zich had laten uitdagen en te diep het gaspedaal had ingetrapt. B. had sporen van drank en drugs in zijn bloed zitten. De officier van justitie had vijf jaar cel geëist.

Volgens de rechtbank gaat het niet om roekeloosheid, omdat niet is vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een "wedstrijd". Daarom is de rechtbank tot een lagere straf gekomen. Roekeloosheid geldt in het recht als de zwaarste vorm van schuld.

Drie jongens (een van vijftien jaar oud en twee zestienjarigen) zaten bij B. in de auto en kwamen om het leven bij de crash. Een andere inzittende, een meisje van zeventien jaar oud, raakte zwaargewond.

'Ik kan niet wachten tot ik oud ben en mijn tijd hier erop zit'

"Als ik de tijd kon terugdraaien en die jongens kon terugbrengen op de wereld, dan had ik dat gedaan. Maar dat kan ik niet", zei B. eerder.

De ouders van een van de omgekomen jongens hoorden de klap van het ongeluk. Toen ze buiten gingen kijken, vonden ze hun kind in een plas bloed op straat.

"Ik wil heel graag bij je zijn, maar ik heb hier ook nog een ontwricht gezin. Maar eerlijk gezegd kan ik niet wachten tot ik oud ben en mijn tijd hier erop zit", sprak de vader tijdens zijn slachtofferverklaring huilend tot zijn overleden kind.