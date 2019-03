De politie heeft inmiddels vijf personen aangehouden na de ongeregeldheden van de afgelopen dagen op Urk, is woensdag bekendgemaakt. Twee personen zitten vast voor de mishandeling van de moeder van een jongen om wie het conflict in de gemeente lijkt te draaien.

Een van deze verdachten is een jongen van achttien jaar oud. De andere verdachte is een 14-jarige jongen, ook afkomstig uit Urk.

De verdachten zouden op maandagavond een woning zijn binnengedrongen en een 36-jarige vrouw hebben mishandeld. Zij is lichtgewond geraakt, meldt de politie. Het zou gaan om de moeder van een achttienjarige jongen waarop een grote groep jongeren boos is.

De politie sluit meer aanhoudingen gedurende het onderzoek "zeker niet uit". Een woordvoerder beklemtoont dat er vooralsnog geen reden of bewijs is om aan te nemen dat racistische motieven een rol speelden in het conflict. "Bij ons weten gaat het om een ruzie in de relationele sfeer", stelt de zegsman.

Het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland liet woensdagochtend weten nog geen meldingen te hebben ontvangen over het incident.

Urk is afgelopen dagen toneel van ongeregeldheden

Urk is de afgelopen dagen het toneel van ongeregeldheden als gevolg van dit conflict. De politie heeft maandag moeten ingrijpen bij de confrontatie en moest ook dinsdag nog volop aanwezig zijn in de gemeente. Maandag trok een grote groep naar een woning, waar enkele jongeren "in gevecht raakten met de bewoners".

De politie zag zich vervolgens genoodzaakt in te grijpen en hierbij ook wapenstokken te gebruiken. In de buurt zijn vervolgens ook meerdere brandjes gesticht en er is met vuurwerk gegooid. Hierbij zou ook een cameraman van Omroep Flevoland belaagd zijn.

In het kort Ongeregeldheden in Urk om conflict rond achttienjarige man

Vijf verdachten opgepakt, twee van hen verdacht van mishandeling

Vuurwerk gegooid en brandjes gesticht in gemeente

'We houden sociale media goed in de gaten'

Een woordvoerder van de gemeente Urk laat NU.nl woensdagochtend weten "zeer alert" te zijn. "We hebben onze ogen en oren goed open in de gemeenschap", meldt hij. "We inventariseren wat er speelt onder de jongeren in onze gemeente en houden de sociale media nauwlettend in de gaten."

De gemeente wil niet meegaan in de "massahysterie" rond het incident van maandagavond. "Er circuleerde veel fake news en er gingen ook nepfilmpjes rond", aldus de zegsman. Onder meer een filmpje waarin een connectie tussen de belagers en de PVV werd gesuggereerd, bleek oud te zijn.

De gemeente beklemtoont dat het Marokkaans-Nederlandse gezin "zich al jaren veilig en thuis voelt" in Urk.

Gemeente wil dat ouders verantwoordelijkheid nemen

De gemeente zegt expliciet de ouders van de jongeren uit Urk op hun verantwoordelijkheid aan te willen spreken. "Het zijn veel minderjarigen", legt de woordvoerder uit. "Die groep heeft de taak om het in de gaten te houden als hun kinderen 's avonds stennis gaan lopen schoppen."

Scholen en kerken zijn vooralsnog niet ingeschakeld om de onrust in Urk te bestrijden, aldus de gemeente.

Verhalen over aanleiding circuleren op sociale media

Dinsdag controleerden agenten toegangswegen naar Urk. Twee mensen zijn opgepakt, een van hen had een honkbalknuppel bij zich. Ook is een 21-jarige man opgepakt die te zien was in een filmpje waarin met een nepwapen werd gedreigd.

Er circuleren meerdere verhalen over de aanleiding voor het conflict. Volgens een van de lezingen zou de achttienjarige man "vervelend" hebben gedaan tegen een vriendin van een leeftijdsgenoot. De groep kwam wraak nemen voor deze actie, meldde De Stentor.

Volgens een andere versie ging het conflict van maandag over een vechtpartij van een tijd geleden. De discussie hierover zou weer zijn opgelaaid.