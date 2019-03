De politie heeft woensdagochtend een man opgepakt die zijn negenjarige zoon bij zijn moeder in Eindhoven had weggenomen. De vader ging er in een auto met het kind vandoor.

De politie heeft het voertuig korte tijd later aangetroffen, vader en zoon zaten toen allebei in de auto. De vader is vervolgens meegenomen voor verder onderzoek.

De negenjarige jongen is inmiddels herenigd met zijn moeder. Naar omstandigheden zou het goed met hem gaan.

In verband met de privacy van de familie wil de politie geen verdere details over het incident delen.