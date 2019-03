De rechtbank van Amsterdam heeft Ali N. woensdag onder voorwaarden vrijgelaten. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op crimineel John Mieremet in november 2005. Het was de eerste inleidende zitting in de zaak tegen N.

De rechter zei in zijn oordeel dat er wel voldoende ernstige bezwaren tegen N. zijn. Ook was er sprake van een vluchtgevaar omdat de verdachte zich tegen de afspraak in niet meldde in oktober vorig jaar. Toch besloot de rechtbank de voorlopige hechtenis te schorsen.

N., die in België woont, moet zijn Turkse en Nederlandse paspoort inleveren en zich om de twee weken melden op een politiebureau. De verdachte reageerde emotioneel op het besluit.

De beslissing van de rechtbank leidde tot verbazing en teleurstelling bij het Openbaar Ministerie (OM), dat zegt niet tegen de beslissing in beroep te kunnen gaan.

Brigitte Roodveldt, de advocaat van N., zei de beslissing van de rechtbank ook niet te hebben zien aankomen.

OM hecht veel waarde aan verklaring getuige

De officieren zien voldoende verdenkingen tegen N. en hechten veel waarde aan een verklaring van een getuige die zegt contact te hebben gehad met N. ten tijde van de moord op Mieremet in Thailand.

Deze getuige is de broer van Natik Abbasov. Die laatste is waarschijnlijk de schutter die Willem Endstra doodschoot op 17 mei 2004. Hij overleed in 2012 in gevangenschap. Alle drie de mannen zouden in Thailand zijn geweest toen Mieremet op 2 november 2005 werd doodgeschoten.

Mieremet had een woning in Pattaya in Thailand en was bezig met de ontwikkeling van een villapark. Toen hij in november zijn kantoor bezocht, werd hij doodgeschoten. De crimineel overleefde een eerdere aanslag op zijn leven in 2002 wel.

N. wordt ervan verdacht onderdeel te zijn geweest van een criminele organisatie die als oogmerk had moorden te plegen, waaronder die op Mieremet. N. zou volgens het OM informatie hebben verstrekt over de verblijfplaats van het slachtoffer, dan wel voorverkenningen hebben uitgevoerd in Thailand.

Prostitueebezoek volgens verdachte reden bezoek aan Thailand

Verdachte N. vloog volgens vluchtgegevens op 31 oktober 2005 naar Thailand en vertrok een dag na de moord, op 3 november, naar Amsterdam. Zelf zegt hij dat dit was om een prostituee te bezoeken.

Het OM noemde dat verhaal ongeloofwaardig en haalde de getuigenverklaring van de broer van Abbasov aan. De man werd in maart 2016 opnieuw gehoord en vertelde volgens het OM veel nieuwe informatie.

Zo zou zijn broer, Natik, N. op 1 november hebben opgehaald van het vliegveld in Bangkok en zouden de drie samen hebben opgetrokken. Na de moord zou er onderling veel telefonisch contact zijn geweest, wat volgens N.'s advocaat Roodveldt niet blijkt uit telefoongegevens.

Roodveldt zei dat de verklaring van de broer van Abbasov op punten aantoonbaar onjuist is. N. ontkende de broers te hebben ontmoet in Thailand.

Verdachte is al veel langer in beeld

De verklaring van de broer van Abbasov is voor het OM belangrijk omdat N. al veel langer in beeld is als verdachte, maar er nooit voldoende bewijs was om hem te vervolgen.

Het OM acht de verdenking nu wel sterk genoeg en wijst ook naar de onderzoeksinformatie die naar voren is gekomen in het proces tegen Willem Holleeder.

Holleeder wordt verdacht van onder meer het opdracht geven voor de moord op Mieremet en hoorde 1 maart een levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen.

Verdachte zou tot zogenoemd moordcommando hebben behoord

In dat proces betoogde het OM dat Holleeder over twee zogenoemde moordcommando's kon beschikken. N. zou net als Natik Abbasov tot een van die groepen van uitvoerders van liquidaties hebben behoord, omschreven als de 'groep Alkmaar'.

In dat kader werden in oktober vorig jaar ook Ozgür C. en Jurmaine B. aangehouden voor hun vermeende rol bij de moord op Mieremet, maar zijn die inmiddels weer op vrije voeten.