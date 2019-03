De politie heeft dinsdagavond een 18-jarige en 21-jarige man uit Urk aangehouden voor betrokkenheid bij een mishandeling op maandag in een Urker woning. Dinsdagavond is het opnieuw onrustig op Urk.

Zowel in als buiten het dorp voert de politie controles uit, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Agenten staan onder meer bij de afritten van de A6 richting Urk om te voorkomen dat groepen die op rellen uit zijn naar de gemeente komen. Mensen die dinsdagavond niks te zoeken hebben op Urk, worden teruggestuurd, aldus de politiewoordvoerder.

Bij de controles zijn dinsdagavond twee mannen aangehouden. Een man kon zich niet legitimeren en bij de ander is een honkbalknuppel in zijn auto gevonden. Grote incidenten bleven volgens de politie uit op dinsdagavond.

Urker burgemeester Pieter van Maaren roept "een ieder nu op om rust en kalmte te bewaren". Volgens hem heeft "het geen enkele zin om naar Urk te komen".

Op Twitter roept een Urker wijkagent ouders op ervoor te zorgen dat hun kinderen thuis zijn.

Groep jongeren kwam verhaal halen bij woning

De ongeregeldheden van maandagavond werden veroorzaakt door een grote groep jongeren. Het mikpunt van de ongeregeldheden was een achttienjarige man, blijkt dinsdagavond uit een verklaring op de website van de gemeente Urk.

Eerder liet de politie weten dat de aanleiding "een conflict in de relationele sfeer" betrof. Agenten moesten massaal ingrijpen met hun wapenstokken om erger te voorkomen.

Volgens de Urker burgemeester Pieter van Maaren was de achttienjarige man betrokken bij een ruzie met een grote groep jongeren. Die groep kwam vervolgens bij de woning van hem en zijn gezin verhaal halen.

36-jarige moeder raakte lichtgewond

De jongeren hadden zich rond 19.00 uur verzameld bij een horecazaak. Later trokken ze naar de woning aan de Noorderpalen. Hier raakten zij in gevecht met de bewoners. De 36-jarige moeder van de achttienjarige man raakte daarbij lichtgewond.

De 21-jarige aangehouden man was volgens de politie te zien op een filmpje dat rondgaat op sociale media. Hierin spreekt de man dreigende taal uit en laat hij een wapen zien, aldus de politie. Het wapen is in beslag genomen. Het is nog onduidelijk of het om een echt wapen gaat.

Van Maaren had dinsdagavond een gesprek met het gezin. Volgens de burgemeester maakt vooral de moeder van het gezin zich zorgen over de gevolgen van de ongeregeldheden.

"Ik heb namens de gemeenschap van Urk betrokkenheid getoond en haar zorg gedeeld. Ook heb ik gezegd dat de politie maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Alles wordt in het werk gesteld om de veiligheid van het gezin te waarborgen", aldus Van Maaren. Volgens de burgemeester heeft het gezin zijn bezoek "erg op prijs gesteld".

Lezingen over aanleiding lopen uiteen

Verschillende media meldden dinsdag twee mogelijke aanleidingen voor de vechtpartij. Volgens een van de lezingen zou de achttienjarige man "vervelend" hebben gedaan tegen een vriendin van iemand anders. De groep kwam wraak nemen voor deze actie, meldde De Stentor.

Volgens een andere versie ging het conflict van maandag over een vechtpartij van een tijd geleden. De discussie hierover zou weer zijn opgelaaid.

De 36-jarige moeder en de 18-jarige man hebben aangifte gedaan van mishandeling. Ook een negentienjarige vrouw heeft dit gedaan.

De politie wilde dinsdagmiddag in gesprek met NU.nl nog niet ingaan op de aanleiding van de vechtpartij. "Dit is nog volop in onderzoek", aldus de woordvoerder. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen aangehouden zullen worden.