De politie onderzoekt grootschalige fraude bij Rijkswaterstaat. Hier zou een bedrag van zeker 1,7 miljoen euro mee zijn gemoeid, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Rijkswaterstaat) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Een medewerker zou sinds 2014 valse facturen hebben ingediend. Deze persoon is op non-actief gesteld.

De politie laat weten dat het onderzoek niet alleen gericht is op de medewerker, maar ook op derden. Er wordt niet verduidelijkt wie deze derden dan zouden kunnen zijn.

Dinsdag is de woning van de verdachte medewerker doorzocht. Het is niet bekend of hier iets is aangetroffen. De persoon is overigens niet opgepakt.

Extern onderzoek naar financiën

Volgens de minister wordt extern onderzoek gedaan naar het "financieel-administratief proces". Het doel is om maatregelen te treffen om fraude te voorkomen. Ook wordt gekeken of zich "vergelijkbare zaken" hebben voorgedaan.

Rijkswaterstaat onderzoekt intern ook hoe dit heeft kunnen gebeuren, laat de minister weten. "Bij ernstige verdenkingen als deze moet de onderste steen immers boven komen."

Van Nieuwenhuizen meldt in haar brief aan de Tweede Kamer dat ze op verzoek van de politie geen verdere mededelingen kan doen. Ook Rijkswaterstaat doet op verzoek van de politie geen verdere mededelingen.