Een grote groep jongeren heeft maandagavond ongeregeldheden veroorzaakt in Urk. Een "conflict in de relationele sfeer" was de aanleiding, laat de politie dinsdag weten.

De jongeren hadden zich rond 19.00 uur verzameld bij een horecazaak. Later trokken ze naar de woning aan de Noorderpalen.

Hier dreigde de situatie uit de hand te lopen, schetst de politie. Agenten moesten massaal ingrijpen met hun wapenstokken. Verschillende media melden twee mogelijke aanleidingen.

Een jongen zou "vervelend" hebben gedaan tegen een vriendin van een andere jongen. De groep kwam wraak nemen voor deze actie. Een andere versie beschrijft dat het conflict van maandag ging over een vechtpartij van een tijd geleden. De discussie hierover zou weer zijn opgelaaid.

De politie wil aan NU.nl nog geen mededelingen doen over de aanleiding. "Dit is nog volop in onderzoek", aldus de woordvoerder.

Volgens de laatste berichten zijn er geen gewonden gevallen, stelt de politie. Bij onder meer De Stentor wordt gemeld dat de moeder van de jongen waar de groep ruzie mee had maandag gewond is geraakt.

Burgemeester Urk: 'Volstrekt ontoelaatbaar'

Burgemeester Pieter van Maaren van Urk veroordeelt het incident. "Volstrekt ontoelaatbaar dat er kennelijk een of enkele inwoners van Urk door een groep personen zijn belaagd", zegt Van Maaren.

Een cameraman van Omroep Flevoland is tijdens de ongeregeldheden belaagd door de jongeren. De hoofdredacteur zegt "maar weer aangifte te gaan doen".