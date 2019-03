De 46-jarige Sjonny W., die wordt verdacht van de moorden op drie prostituees, blijft langer in voorlopige hechtenis. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dinsdag dat hij zijn proces, dat in juni plaatsvindt, niet in vrijheid mag afwachten.

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt W. onder meer verantwoordelijk voor de dood van Sabrina Oosterbeek, die sinds maart 2017 wordt vermist.

De politie heeft meerdere zoektochten naar het lichaam van de vermiste vrouw ondernomen, maar de zoekacties hebben tot nu toe nog niets opgeleverd. In maart en april van vorig jaar werd onder meer gezocht bij de Waterkant in Diemen en in en rondom de Gaasperplas in Amsterdam.

Volgens de officier van justitie heeft het onderzoeksteam het werk zo goed als afgerond. Het zoeken wordt alleen voortgezet bij nieuwe aanwijzingen. Binnenkort worden nog wel twee getuigen gehoord.

W. wordt ook verdacht van de moord op de dertigjarige Roemeense Mirela Mos in 2004 en de dood van de 26-jarige Monique Roossien in 2003. De verdachte is volgens de officier van justitie de laatste die alle slachtoffers levend heeft gezien.

Op 29 mei vindt nog een laatste niet-inhoudelijke zitting plaats.