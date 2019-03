Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen tot dertig maanden geëist tegen vijf mannen die grote hoeveelheden munitie zouden hebben geleverd aan Franse terroristen.

De munitie, met een totaalgewicht van 45 kilo, werd in 2016 gevonden in een kelderbox in Rotterdam-West.

"Dat gebeurde na de aanhouding van Anis B., een door Frankrijk gezocht terrorismeverdachte die aan de gewapende strijd van IS in Syrië zou hebben deelgenomen", aldus het OM.

Bij het oprollen van de terroristencel waar B. volgens justitie deel van uitmaakte, is in Argenteuil een schuilplaats van IS met kalasjnikovs, handvuurwapens, explosieven, ontstekers en "jihadistische geschriften" gevonden.

'Duidelijke link tussen wapenhandel Nederland en voorbereiding aanslagen'

De officier van justitie denkt dat de munitie die in Rotterdam is gevonden was bedoeld om "met het wapenarsenaal in Argenteuil gebruikt te worden bij een terroristische aanslag".

"Het onderzoek heeft een duidelijke link opgeleverd tussen de Nederlandse wapenhandel en de voorbereiding van aanslagen in Frankrijk", aldus het OM.

Boze opzet ontbrak bij de verdachten, denkt justitie. In hun onderzoek is namelijk niet gebleken dat ze wisten dat de munitie was bedoeld voor het uitvoeren van een aanslag. "Dat deze verdachten uiteindelijk geen bloed aan hun handen hebben, is niet aan henzelf te danken."

Het proces tegen de mannen gaat donderdag verder. Dan is het de beurt aan de advocaten om met hun pleidooi te komen.