Het omstreden Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school in Amsterdam, wil ook een vestiging openen in Den Haag. De burgemeester en onderwijswethouder van Den Haag zeggen zich zorgen te maken over "antidemocratisch en anti-integratief gedrag".

De Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland, waar de Amsterdamse school onder valt, heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Den Haag om een school te mogen openen.

De bestuurder van die stichting en zijn oudere broer zouden banden hebben met de terroristische organisatie Kaukasus Emiraat, die onder meer achter de aanslag in de metro van Moskou in 2010 zou zitten.

Een andere organisatie, Stichting De Ozonlaag, wil ook een islamitische middelbare school in Den Haag beginnen. Volgens de gemeente hebben de twee stichtingen hetzelfde adres en dezelfde bestuurder. Beide aanvragen zijn niet volledig, omdat het ministerie van Onderwijs geen geld heeft toegezegd, aldus Den Haag.

De gemeente meldt dat er momenteel "geen sprake" is van een Haagse vestiging van het Cornelius Haga Lyceum. Het is wel mogelijk dat Haagse kinderen ingeschreven staan bij de school in Amsterdam.

G4 vraagt om alternatief voor Cornelius Haga Lyceum

De vier grote steden (G4) deden dinsdagochtend een oproep aan de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een alternatief komt voor het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema schrijft mede namens haar collega's en onderwijswethouders in Rotterdam, Utrecht en Den Haag in een brief aan de Tweede Kamer dat ingrijpen "noodzakelijk en onvermijdelijk" is.

De vier grote steden willen dat de voorwaarden voor de oprichting van een nieuwe school voor voortgezet islamitisch onderwijs, die "voldoet aan de gestelde eisen van openheid en democratie", worden aangepast.