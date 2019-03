Een 38-jarige Syrische vluchteling is dinsdag veroordeeld tot 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging omdat hij eind 2017 twee mensen met talloze messteken om het leven heeft gebracht.

De man verkeerde in een psychose en is volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) ontoerekeningsvatbaar. Dat advies volgt de rechtbank niet.

"De rechtbank is namelijk van oordeel dat de man de psychotische toestand mede aan zichzelf te wijten heeft door het gebruik van cannabis en pillen", aldus het vonnis. Het Openbaar Ministerie (OM) had achttien jaar cel en tbs geëist, de rechtbank komt dus tot een hogere straf.

Dat is volgens het vonnis vanwege het gruwelijke karakter van de daden, "het leed dat de verdachte daarmee heeft aangericht, zijn persoonlijke omstandigheden en zijn proceshouding".

Man sloeg eerst toe bij 46-jarig slachtoffer

De man sloeg eerst toe in de Botsaartstraat. Daar stak hij een 46-jarige man meerdere keren in zijn buik en sneed hij ook in zijn hals.

Een kwartier later belde hij aan bij een nabijgelegen woning in de Joseph Postmesstraat. Een 56-jarige vrouw deed open en werd ook tientallen keren gestoken met het mes. Haar 21-jarige dochter wilde de vrouw redden en liep hierbij messteken in haar gezicht op.

Een buurman kon het leven van de dochter redden door tussenbeide te springen en de aanvaller met een moersleutel uit te schakelen. De moeder van de 21-jarige overleed aan haar verwondingen.

OM had lagere straf geëist dan is opgelegd

De man had eerder tegen een bekende gezegd: "Als ik vanavond niet terugkom, ben ik dood of ik zit vast". Justitie maakt daaruit op dat hij wist wat hij deed en wilde naast tbs ook een celstraf van achttien jaar.

Het motief van de man is altijd onduidelijk gebleven. Hij verklaarde tijdens een eerdere zitting door 'djinns' (demonen, red.) bezeten te zijn geweest.