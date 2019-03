Natuurgenezers Sara G. ontkent de Zweedse vrouw die in februari 2017 overleed te hebben behandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vrouw ervan de Zweedse ibogaïne te hebben gegeven, met de dood tot gevolg.

Dat werd dinsdag duidelijk op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen G., die doodslag ten laste wordt gelegd.

De 59-jarige natuurgenezer uit Kockengen ontkent dat ze patiënten heeft behandeld met de hallucinogene stof ibogaïne en stelt dat ze die dus ook niet aan het slachtoffer heeft verstrekt.

G. zei voor de rechtbank in Utrecht dat ze mensen wel behandelde met iboga, de wortel van een West-Afrikaanse plant, waarin slechts een minimale hoeveelheid van de stof ibogaïne zou zitten.

Zweedse kwam naar Nederland voor hulp bij drugsverslaving

De Zweedse kwam naar Nederland om hulp te zoeken voor haar drugsverslaving. G. erkent dat ze de vrouw van het station haalde, maar meent dat ze snel besliste dat ze de Zweedse niet kon behandelen omdat die niet aan de voorwaarden voldeed.

De vrouw verbleef wel in de bed and breakfast naast de woning van G., waar ze twee dagen later overleed. In haar bloed werd ibogaïne aangetroffen.

De stof zou ontwenningsverschijnselen verminderen en ook het verlangen naar het middel af doen laten nemen. Vanwege de risico's wordt het middel niet gebruikt, maar vindt er wel onderzoek plaats of het alsnog gebruikt kan worden, zonder dat het schade aanricht.

Rechtbank wijst vrouw op afgeluisterd telefoongesprek

G. erkent dat capsules met iboga in haar woning en de bed and breakfast aanwezig waren en suggereerde dat de Zweedse wellicht zichzelf heeft bediend. "Ze dacht dat het misschien de magic bullet was."

De rechtbank wees G. op een afgeluisterd telefoongesprek met haar zoon waarin ze zegt dat er ibogaïne onder de vriezer ligt. Via WhatsApp had ze de Zweedse verzekerd dat de behandeling direct na aankomst zou beginnen.

Verdachte al eerder voor de rechter voor soortgelijk vergrijp

G. is al eerder veroordeeld voor het bereiden en in het bezit hebben van ibogaïne, waar ze capsules van maakte.

Een van haar patiënten overleed in 2011 nadat hij waarschijnlijk in verwarde toestand de A2 bij Breukelen op liep en werd aangereden door een vrachtwagen.

De dood van de man kon de vrouw niet worden aangerekend, maar wel dat ze hem zonder toezicht in een hotel in Breukelen had achtergelaten terwijl hij paranoïde gedrag vertoonde.