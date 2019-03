Het Openbaar Ministerie (OM) beschikt over een waslijst aan bewijzen tegen de drie mannen die worden verdacht van het plegen van een viervoudige moord in Enschede. Zo beschikt justitie over camerabeelden van de dag van het schietincident.

Vader Camil A. (58) en zijn twee zoons Dejan (32) en Denis (30) worden ervan verdacht op 13 november in 2018 vier mannen te hebben doodgeschoten in een Enschedees pand dat werd gebruikt als growshop.

Op camerabeelden van die middag is te zien dat een auto die op naam van een van hen staat rond 14.45 uur door de straat van de growshop rijdt. De moorden zijn omstreeks 14.30 uur gepleegd.

In de auto zijn later bloedsporen gevonden. Daarnaast zeggen buurtbewoners dat zij het drietal hebben zien lopen. De vader zou die dag een gleufhoed op hebben gehad, en zo een werd later in zijn woning gevonden.

Verdachten zwijgen en ontkennen

"Het enige wat ontbreekt, zijn verklaringen van de drie", aldus de officieren van justitie dinsdag. De verdachten zwijgen echter. Twee van hen ontkennen via hun advocaten dat ze er iets mee te maken hebben.

De vier slachtoffers werden in november vorig jaar gevonden in een pand in Enschede. Ze waren van dichtbij doodgeschoten, mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld.

Twee slachtoffers waren vrij in afwachting van proces

Twee van de overleden mannen werden eerder opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de handel in wiet. Zij waren in november vrij in afwachting van hun proces na de vondst van gedroogde henneptoppen in het pand waar ze ook zijn doodgeschoten.

De twee andere slachtoffers zijn vermoedelijk doodgeschoten omdat ze getuige waren van de afrekening.

Camil en Dejan A. worden ook verdacht van het beroven van een man, die net als twee andere aanwezigen op 7 november werd bedreigd met vuurwapens.