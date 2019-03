De politie heeft dinsdagochtend een man neergeschoten, nadat hij enkele agenten met een hakmes bedreigde. Hij wordt met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident vond volgens de politie rond 8.00 uur plaats op de Muldersweg, in het noordoosten van de Noord-Brabantse plaats. Nadat de man werd neergeschoten, is een traumahelikopter opgeroepen.

De politie kwam ter plaatse na een melding over een verwarde man met een hakmes in de buurt van de Muldersweg. De man, wiens identiteit nog onbekend is, bedreigde de gealarmeerde agenten. Omdat hij niet reageerde op een waarschuwingsschot, besloot de politie hem neer te schieten.

Volgens het regionale nieuwsmedium De Bode heeft de man een schotwond in de buik. Een woordvoerder van de politie kan dit nu niet bevestigen. Het is ook nog niet duidelijk of de verwondingen levensbedreigend zijn.

Naar de man en het schieten door de politie wordt onderzoek verricht. Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche vuurwapengebruik door de politie onderzoekt als dat tot letsel heeft geleid.