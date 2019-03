De kortgedingrechter heeft een stalker van de Universiteit Wageningen maandag een tweejarig contactverbod opgelegd. De man begon in 2016 met het lastigvallen van medewerkers, nadat hij door de universiteit niet werd toegelaten tot een opleiding.

De man had zich ingeschreven voor een opleiding terwijl hij niet voldeed aan de toelatingseisen. Nadat de man was afgewezen, belaagde hij het bestuur en medewerkers van de universiteit.

De slachtoffers ontvingen berichten via e-mail, sms en Twitter. Daarin deed de man beledigende en bedreigende uitspraken. Het NRC meldde eerder dat de man duizenden e-mails heeft verstuurd. Volgens de krant is de man in de dertig en woont hij in Arnhem.

De Universiteit Wageningen besloot begin dit jaar een kort geding aan te spannen. De man was niet bij de zittingen aanwezig.

Van de rechter mag de man de komende twee jaar op geen enkele wijze contact opnemen met de universiteit. Als hij zich niet aan het verbod houdt, moet hij per overtreding een dwangsom van 500 euro betalen.

Vanaf de tiende overtreding mag de onderwijsinstelling lijfsdwang van zeven dagen laten toepassen. Dit houdt in dat de man in een cel wordt vastgezet. Hij mag dan in totaal een jaar vastgehouden worden.