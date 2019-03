De politie heeft maandag een tweede verdachte aangehouden naar aanleiding van de beschieting van een coffeeshop in Delft met een automatisch vuurwapen. Het incident vond plaats op 16 september.

De nieuwe verdachte is een 28-jarige man uit Amsterdam. Hij is aangehouden in de gevangenis in Lelystad, waar hij vastzit voor een ander feit, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag.

Eerder werd in deze zaak al een 26-jarige man aangehouden. Ook deze verdachte komt uit Amsterdam. Bij de beschieting raakte de gevel van een coffeeshop in de Breestraat beschadigd.

Eerder die nacht waren er al twee pogingen gedaan: in de Breestraat en de Peperstraat. Die mislukten omdat het wapen kennelijk weigerde. De twee mannen worden ook verdacht van die incidenten. De politie onderzoekt nog wat hun precieze rol is geweest.

De 28-jarige Amsterdammer wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt het OM. Hij wordt, net als de andere man, verdacht van poging tot moord dan wel doodslag, bedreiging, vernieling en vuurwapenbezit.

Meerdere geweldsincidenten in Delft

Naast de zaak van 16 september werd Delft vorig jaar opgeschrikt door meerdere incidenten die in de vroege ochtend plaatsvonden. Daarbij vielen geen slachtoffers. Op 8 mei werd een coffeeshop door onbekenden beschoten in de Peperstraat.

Ruim een week later, op 17 mei, ontploften handgranaten in de Breestraat en de Peperstraat. Twee mannen worden hiervan verdacht. Een van hen zit vast en de andere verdachte werd juist maandag voorlopig uit voorarrest vrijgelaten.

Op 12 juni werden op de Beestenmarkt en de Molslaan winkels beschoten. Op 27 juni werd voor een bedrijf aan de Neringstraat een handgranaat gevonden. Voor beide zaken zijn nog geen verdachten in beeld.

Op 8 oktober probeerden twee mannen op een scooter een coffeeshop in de Breestraat te beschieten. Een agent die ze zag, schoot op ze. Een van hen werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De verdachten in deze zaak zijn twee Zoetermeerders van 18 en 21 jaar.