Automobilisten moeten maandagochtend rekening houden met een langere reistijd. Door regen en winterse buien in combinatie met een stormachtige wind zijn de files een "stuk langer dan gebruikelijk", meldt de ANWB.

Ook het vliegverkeer ondervindt maandag hinder van het stormachtige weer. KLM heeft om die reden 67 vluchten geannuleerd. Ook waarschuwen zowel KLM als Schiphol dat vluchten vertraagd kunnen zijn.

Op het hoogtepunt rond 7.50 uur stond er volgens de ANWB in totaal ruim 630 kilometer aan file op de Nederlandse wegen.

Vooral verkeer dat vanuit het zuiden naar de Randstad rijdt, had maandagochtend al vroeg last van fikse vertraging. Rond 7.30 uur was de vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Zaltbommel ongeveer drie kwartier.

Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam waren twee rijstroken dichtgegaan na een ongeluk met een aanhanger. De vertraging tussen Rijswijk en Den Hoorn was rond 7.15 uur opgelopen tot een uur. Rond 7.45 uur was de weg weer vrij.

Een "kapotte auto" tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem op de A27 tussen Breda en Utrecht zorgt voor ruim een uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech op de A58 bij Etten-Leur tussen Breda en Bergen op Zoom zijn automobilisten drie kwartier langer onderweg.

KNMI waarschuwt voor zware windstoten in kustgebieden

Maandag waait het opnieuw flink. Aan de noord- en noordwestelijke kust komen mogelijk zeer zware windstoten voor. Het KNMI waarschuwt voor de harde wind met code geel in heel het land. Het wordt ongeveer 7 graden.

De code geel gaat in om 10.00 uur en duurt naar verwachting tot 18.00 uur. In de loop van de ochtend neemt de wind, die uit noordwestelijke richting komt, steeds verder in kracht toe.

De gehele dag vallen er verspreid over het land maartse buien. Daar kan ook onweer bij zitten of op sommige plaatsen natte sneeuw. Pas aan het eind van de avond wordt het droog.

De komende dagen blijft het weer wisselvallig en zal het veel gaan regenen. De temperatuur zal niet hoger zijn dan 8 graden.