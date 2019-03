De eerste storm van het jaar veroorzaakt veel overlast in meerdere provincies. De wind neemt inmiddels is code oranje door het KNMI voor heel Nederland beëindigd.

Het KNMI gaf eerder vanwege de zeer zware windstoten code oranje af voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

De windstoten zijn momenteel nog het zwaarst in het zuiden van het land. Op last van ProRail rijden er ten zuiden van Sittard geen treinen. De verwachting is volgens de NS dat dit tot 20:30 uur duurt.

Ook in Zeeland was de wind sterk. In Vlissingen was er zelfs sprake van windkracht 10. Inmiddels is dit weer afgezwakt naar windkracht 9, met windstoten van 121 kilometer per uur. De wind komt uit een westelijke tot noordwestelijke richting.

Later op de dag krijgen ook andere delen van het land te maken met de harde wind. Voor Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en de Waddeneilanden geldt dan code geel.

Geen vluchten vanaf Eindhoven Airport

Vanwege de wind vertrekken vanaf Eindhoven Airport tot circa 16.00 uur geen vluchten. Op dit moment zijn zeker zeven vluchten vertraagd. Een toestel dat in Eindhoven zou landen is uitgeweken naar Duitsland.

Reizigers krijgen het advies zich voor meer informatie te melden bij hun luchtvaartmaatschappij, meldt Eindhoven Airport.

Ook op Schiphol moeten reizigers rekening houden met de weersomstandigheden. De luchthaven meldt dat de sterke wind voor vertragingen zorgt.

Tientallen meldingen bij veiligheidsregio's

Verschillende veiligheidsregio's ontvangen veel meldingen over stormschade. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zegt dat er steeds meer meldingen worden gedaan. De brandweer zet maximaal materieel en manschappen in om alle incidenten af te handelen.

De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft tussen 13.00 en 14.00 uur ruim 25 meldingen ontvangen. Die gingen onder meer over losse zonnepanelen, losse takken en afgewaaide dakbedekking.

Deze veiligheidsregio adviseert mensen binnen te blijven. "Mocht u toch naar buiten gaan doe voorzichtig en kijk uit voor rondvliegende voorwerpen en dakpannen." Ook de Limburgse brandweer rukt massaal uit vanwege de stormschade.

In Zeeland, waar de piek van de storm is geweest, heeft de veiligheidsregio eveneens tientallen meldingen ontvangen. Naast schade aan woningen gaan deze onder meer over omgewaaide bomen en verkeersborden.

Oosterscheldekering wordt weer vrijgegeven

Rijkswaterstaat heeft zondag de Oosterscheldekering omstreeks 13.15 uur afgesloten wegens het stormachtige weer. Om 14:22 uur meldde de ANWB via Twitter dat de N57 die over de Oosterscheldekering loopt, weer wordt vrijgegeven voor verkeer.

De Zeelandbrug is nog wel afgesloten voor vrachtverkeer en auto's met aanhangers. Die kunnen omrijden via Bergen op Zoom.

Op zeker drie plekken in het zuiden van Nederland zijn bomen op het spoor beland, met verstoringen in de dienstregeling tot gevolg.

Ook veel overlast in België

De harde wind veroorzaakt ook problemen in België. Het treinverkeer in Oost- en West-Vlaanderen, waar code oranje geldt, is omstreeks 13.30 uur volledig stilgelegd als gevolg van de storm.

Er zijn veel incidenten op het spoornet, zoals bomen en takken die op de sporen beland zijn. Ook het treinverkeer van Antwerpen richting Nederlandse grens is tot nader order stopgezet.

Het station van Brugge is zondagmiddag preventief ontruimd vanwege instortingsgevaar van een nabijgelegen gebouw. De kusttram die de badplaatsen aan de Belgische kust verbindt rijdt ook niet meer.

Volgens De Standaard zijn ook meerdere carnavalsoptochten afgelast.

Weersomstandigheden houden komende week aan

Het wisselvallige en onstuimige weerbeeld houdt de komende week aan. Maandag en dinsdag wordt het rond de 8 graden. Het waait dan ook hard en zon en regen wisselen elkaar af. Vanaf woensdag lijkt er nog meer regen te gaan vallen.

Volgens Weerplaza trekt vanaf maandag een lagedrukgebied over Nederland. Dit kan voor flink wat wind zorgen in het noordwesten, op de westelijke Wadden en de regio's rond het IJsselmeer. Mogelijk komen er dan opnieuw zeer zware windstoten voor, aldus het weerbureau.