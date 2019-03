Tienduizenden mensen hebben zich ondanks de regen zondagmiddag verzameld op de Dam in Amsterdam om mee te doen aan de zogeheten Klimaatmars, georganiseerd door onder andere Greenpeace, Oxfam Novib en Milieudefensie. Met de Klimaatmars willen de protesteerders actiever klimaatbeleid afdwingen.

De betogers droegen tekstborden als: "Hoe ziet mijn wereld eruit als ik zo groot ben als jij?", "Mag ik ook nog wat?" en "Red de aarde".

De mars begon om 13.00 uur met optredens van Claudia de Breij en Typhoon. Ook hield klimaatwetenschapper Heleen de Coninck een toespraak en kwamen de initiatiefnemers van de zogenoemde klimaatspijbelaars aan het woord.

Volgens Greenpeace namen zondag meer dan 40.000 mensen deel.

Vanwege de grote belangstelling besloot de organisatie in verband met de veiligheid - nog voordat het podiumprogramma was afgelopen - te beginnen met de mars. Die trok van de Dam naar het Museumplein. Het podiumprogramma ging ondertussen wel door.

Volgens een woordvoerder van Greenpeace was de mars probleemloos verlopen. "We wisten dat ontzettend veel mensen zich hadden aangemeld, maar dat er ondanks het slechte weer toch zoveel mensen zijn is ongelooflijk."

Volgens de woordvoerder deden nog nooit zoveel mensen mee aan een klimaatmars in Nederland. Aan de actie van de 'klimaatspijbelaars' in februari deden ruim tienduizend jongeren mee en met een klimaatmars in 2018 liepen achtduizend mensen mee.

"Het zegt twee dingen", aldus de woordvoerder. "Mensen maken zich serieus zorgen, anders ga je niet op je vrije zondag in de kou en regen staan, en mensen willen dat er nu echt iets gaat gebeuren. Meer dan ooit moet het klimaat bovenaan de politieke agenda staan."

'Politieke besluiteloosheid om klimaatverandering aan te pakken'

Een van de demonstranten was Rosalie Smit uit Soest. Ze deed mee aan de mars omdat ze zich al sinds 1998 zorgen maakt om de "Nederlandse, Europese en internationale besluiteloosheid" om de verandering van het klimaat "echt aan te pakken".

Volgens Smit moeten politieke leiders "radicale keuzes" gaan maken. "Natuurlijk willen bedrijven hun businessmodel niet omgooien. Als directeur van Shell zou ik ook een ander belang hebben. Maar de toekomst van de planeet en mijn kind staat op het spel."

"Onze politieke leiders moeten de belangen van bedrijven niet meer op één zetten", gaat Smit verder. "Ze moeten tegen Schiphol zeggen: 'hartstikke leuk dat we jullie jarenlang gematst hebben door geen belasting te heffen over kerosine, maar de belangen van bedrijven komen nu even onderaan en de gezondheid komt stipt op 1'."

'Met elkaar het verschil maken'

De Amsterdamse Hanneke Schellekens liep mee met de Klimaatmars omdat "alle kleine beetjes helpen". Volgens haar kunnen we "met elkaar" het verschil maken, "want voor je het weet is het te laat".

Ze probeert in haar eigen leven de uitstoot van CO2 te beperken door zo min mogelijk vlees en vis te eten, geen voedsel weg te gooien en met het openbaar vervoer en de trein te reizen.

De regen hield haar uiteindelijk niet tegen om van de Dam naar het Museumplein te lopen, al twijfelde ze wel. "Dit is mijn eerste demonstratie waar ik aan meedoe en ik heb wel even overwogen om lekker thuis te blijven, maar ik heb het idee dat we niet langer moeten wachten en praten, maar dat we echt iets moeten doen."