De City Pier City Loop in Den Haag is zondag afgelast vanwege de waarschuwingen voor het weer. Het KNMI heeft een code oranje afgegeven voor harde wind aan de kust.

Dat heeft de organisatie van de CPC Loop zondagochtend bekendgemaakt. Er zouden meer dan 41.000 mensen aan het evenement meedoen.

De organisatie acht het gezien de code oranje die het KNMI heeft afgegeven voor onder andere Zuid-Holland, niet verantwoord de hardlooptocht door te laten gaan.

Er worden aan de kust windstoten tot en met 100 kilometer per uur verwacht. De temperatuur daalt aan het begin van de middag naar 6 graden; de gevoelstemperatuur voor de lopers ligt naar verwachting nog lager door de harde wind.

In overleg met burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is besloten dat dit tot een onveilige situatie voor de lopers en het publiek leidt.

Lopers wordt gevraagd niet naar Den Haag te komen

De organisatie verzoekt alle lopers niet naar het Malieveld te komen. Het KNMI heeft voor heel het land waarschuwingen afgegeven, waaronder voor de provincie Zuid-Holland.

De City Pier City Loop is een hardlooptocht die de lopers vanaf het Malieveld in Den Haag via Scheveningen weer naar het centrum van Den Haag leidt.

Klimaatmars in Amsterdam gaat wel door

Voor zover bekend gaan andere grote evenementen in Noord- en Zuid-Holland die zondag op de agenda staan, zoals de Klimaatmars in Amsterdam, gewoon door. Op de Dam in Amsterdam komen naar verwachting meer dan vijftienduizend mensen bijeen om een signaal te geven aan de politiek dat de klimaatproblemen serieuzer moeten worden genomen.

Onder anderen Claudia de Breij, prinses Irene en rapper Typhoon zijn bij die mars aanwezig.