Zondag wordt een druistige dag met veel regen, zelfs natte sneeuw en zware windstoten. Het KNMI heeft code geel afgekondigd tussen 11.00 uur en 18.00 uur. De maximale temperaturen lopen uiteen van 6 graden in het noorden tot 12 in het zuiden.

De waarschuwing van het weerinstituut geldt voor het zuiden, midden en westen van Nederland alsmede het waddengebied. De windstoten uit westelijke richting kunnen snelheden tot 100 kilometer per uur halen. In de avond neemt de wind af.

De zondag begint met regen vanuit het zuidwesten. De buien zullen lang aanhouden en in de avond is er in het noordoosten kans op natte sneeuw. In Groningen wordt het 3 tot 6 graden in het zuiden is het een stuk warmer met 10 tot 12 graden op de thermometer.

Het wisselvallige en onstuimige weerbeeld zien we ook terug de komende week. Maandag en dinsdag wordt het rond de 8 graden. Het waait dan ook hard en zon en regen wisselen elkaar af. Vanaf woensdag lijkt er nog meer regen te gaan vallen.