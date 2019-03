Twee mensen zijn zaterdag gewond geraakt als gevolg van de harde wind. In Eindhoven raakte een fietser zwaargewond en in Rotterdam liep een man een hoofdwond op. Het verkeer had ook veel last van de harde wind en regen.

De fietser in Eindhoven werd geraakt door een vallende boom, aldus Omroep Brabant. De ronvliegende balk die de man in Rotterdam trof was afkomstig van een omgewaaide marktkraam, meldt RTV Rijnmond.

Op meerdere plekken reden geen treinen door een omgewaaide boom op het spoor. Volgens Rijkswaterstaat raakten op verschillende plaatsen auto's van de weg.

Het KNMI kondigde code geel voor mogelijk gevaarlijk weer af voor het hele land. Meldingen van omgevallen bomen en schade aan gebouwen kwamen uit het hele land, vooral uit het westen, het midden en het zuiden.

In het binnenland kwamen zaterdag zware windstoten voor van 80 tot 90 km/uur. Op enkele plaatsen in Noord-Holland bereikten ze snelheden van meer dan 100 km/uur.

De zwaarste windstoot werd gemeten op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Daar haalde de wind even stormkracht.

Ook zondag onstuimig weer in zuiden

In de loop van de middag luwde de wind, maar het KNMI waarschuwt dat het zondag in het zuiden van het land weer hard kan gaan waaien, met zware windstoten. Langs de zuidwestkust zou de wind zelfs even stormkracht kunnen bereiken.

Tussen Ede-Wageningen en Arnhem en tussen Meppel en Steenwijk reden enige tijd geen treinen. Vanuit Den Bosch richting Boxtel en Tilburg reden geen sprinters en tussen Amsterdam en Breda werd de dienstregeling van de Intercity Directs ingeperkt door harde wind op de hogesnelheidslijn. Tegen de avond waren op de meeste trajecten de problemen voorbij.