De kustwacht heeft een reddingsactie op touw gezet voor een mogelijke drenkeling in de monding van de Vlissingse Sloehaven. Het binnenvaartschip waarop die persoon zich bevond, is eerder zaterdagmiddag door nog onbekende oorzaak gezonken. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland via Twitter.

Een tweede opvarende is door mensen op een nabijgelegen schip uit het water gered en zwom dus niet zelfstandig naar wal, zoals de Veiligheidsregio eerder meldde. Die persoon is met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis in Goes gebracht.

Vanwege de sterke stroming konden reddingswerkers aan het eind van de middag niet het inmiddels volledig gezonken schip bereiken. Rond 22.00 uur is het laag water, waarna reddingswerkers mogelijk wel in het schip zelf kunnen zoeken naar de vermiste persoon. Tot die tijd zijn de reddingswerkzaamheden gestaakt.

De kustwacht zocht "tot het donker werd" onder meer met een traumahelikopter en twee reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) naar de nog vermiste persoon. Die zoektocht was gericht op het water rondom het schip.

Schip vervoerde zand

De lading van het schip bevat volgens de Veiligheidsregio geen gevaarlijke stoffen, het vervoerde zand en was onderweg van Hansweert naar Vlissingen.

De Veiligheidsregio laat weten dat persoonlijke spullen mogelijk vanaf het schip aanspoelen aan wal en verzoekt een eventuele vinder om de spullen naar het politiebureau te brengen.

Waardoor het schip is gezonken, is niet bekend.