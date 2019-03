Het weer van zaterdag lijkt veel op dat van de voorgaande dagen. De zware windstoten blijven ons land teisteren, veelal gecombineerd met buien. De temperatuur schommelt rond de 10 en 11 graden.

In de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog en na een tijdje breekt ook de zon af en toe door. Daardoor stijgt de temperatuurt tot een graad of 11. De wind is matig tot krachtig in het binnenland en aan zee soms hard. Op de Wadden kan het stormachtig waaien.

In de loop van de middag neemt de kans op buien toe, evenals de kans op zware windstoten. in het noordelijke kustgebied kunnen de windstoten de 90 kilometer per uur halen, elders moet rekening gehouden worden met 75 kilometer per uur.

Mogelijk gaat het tevens gepaard met onweer en korrelhagel, terwijl met rond de Wadden rekening moet houden met onvervalst stormweer. Toch blijft de zon zich her en der laten zien.

In de nacht naar zondag zijn er wolkenvelden en lichte buien, maar zwakt de wind af. Dat duurt echter niet lang, want zondag overdag zal het weer stevig gaan waaien en blijven ook de buien hangen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag 8° 5° W 6 Maandag 8° 3° W 5 Dinsdag 7° 2° Z 5 Woensdag 7° 4° W 5 Donderdag 8° 4° NW 4

Bekijk hier het actuele weer.