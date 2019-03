De baby van de veroordeelde Nederlandse jihadist Yago R. en zijn vrouw Shamima Begum is toch overleden. Dat heeft een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) tegen de BBC gezegd.

Eerder op de dag schreef de advocaat van Begums familie dat hij "sterke aanwijzingen" had dat het jongetje niet meer leeft. Kort daarna spraken de SDF tegen dat de baby was overleden.

De Koerdische strijdkrachten zeiden zelfs dat de baby gezond en wel was, maar daar komen ze dus nu op terug.

R. liet onlangs weten dat hij terug naar Nederland wil en dat hij spijt heeft van zijn aansluiting bij Islamitische Staat. Hij zit vast in een Koerdisch vluchtelingenkamp in Syrië, net als zijn vrouw.

R. is in Nederland bij verstek veroordeeld

De Arnhemmer R. sloot zich in 2015 aan bij IS. Niet veel later trouwde hij met de toen vijftienjarige, in Londen geboren Begum. Dat gebeurde vlak na haar aankomst in Raqqa.

R. is in Nederland bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie. De vrouw is haar Britse staatsburgerschap kwijtgeraakt. Ze zou nu met haar man mee naar Nederland willen. Het zou het derde overleden kind zijn van het stel.