De ouders van de in 2010 overleden Arnhemse baby Jairo zijn vrijdag door het gerechtshof in Amsterdam vrijgesproken van betrokkenheid bij zijn dood.

Het hof ziet voldoende aanwijzing dat de baby een niet-natuurlijke dood is gestorven, maar het is niet duidelijk of vader Octavio R. of de moeder Ellen van G. verantwoordelijk is.

"Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, kan het hof niet anders dan de beide verdachten vrijspreken", aldus het vonnis.

De rechtbank legde de vader eerder nog bijna vier jaar cel op voor mishandeling met de dood tot gevolg.

De moeder werd toen al vrijgesproken, ondanks de eis van één jaar cel van justitie. Die zag haar als slachtoffer én dader, omdat ze niets had gedaan om een einde te maken aan de mishandelingen.

Baby had gebroken beentjes en darmperforatie

De baby stierf in augustus 2010 in het ziekenhuis aan een ontsteking na een darmperforatie. Artsen hebben verklaard dat dit letsel alleen kan zijn ontstaan door een harde stomp op de buik van Jairo.

Na de dood van de baby bleek dat hij ook een gebroken beentje en gebroken ribben had. Zijn andere beentje was ook al eerder gebroken geweest en hij had met regelmaat blauwe plekken en kneuzingen.