Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag drie jaar cel geëist tegen Heineken-ontvoerder Frans Meijer voor een mislukte overval in Amsterdam vorig jaar. Tegen zijn zoon, Rudi D.G., wordt een celstraf van anderhalf jaar geëist.

Meijer werd de bewuste dag, 2 oktober, in zijn benen geschoten door een motoragent die uitrukte na een melding over een verdachte situatie. De man en zijn zoon droegen plaksnorren en kogelvrije vesten.

"Verschijningen die doen denken aan een slechte B-film", aldus de officier van justitie. De mannen hadden een steekkar met daarop onder meer een speciaal geprepareerde kist waarin een geldcassette paste. Een motorfiets en bus stonden klaar voor de vlucht.

Lang was onduidelijk wat ze precies wilden doen, maar volgens justitie gaat het om een geplande gewapende overval op een geldtransport. De verdachten zwijgen zelf over hun doel.

Het OM vindt dat er niet genoeg bewijs is tegen een derde verdachte, de 35-jarige Laurens B. Hij heeft een voor de voorgenomen overval gebruikte bus gehuurd, maar volgens het OM is niet overtuigend gebleken dat B. wist waarvoor die gebruikt zou worden. B. is een zoon van een andere Heineken-ontvoerder.

Meijer kreeg twaalf jaar cel voor Heineken-ontvoering

Meijer is een van de mannen die samen met Willem Holleeder en Cor van Hout in 1983 biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer ontvoerden. De mannen werden uiteindelijk drie weken vastgehouden door hun ontvoerders.

Meijer werd destijds gearresteerd en in 1985 tot twaalf jaar cel veroordeeld. Hij wist echter te ontsnappen uit het Pieter Baan Centrum (PBC), waar zijn geestelijke gesteldheid onderzocht werd. In 1994 werd hij door Peter R. de Vries gevonden in Paraguay.

Uiteindelijk heeft Meijer na zijn uitlevering in 2002 nog drie jaar vastgezeten in Nederland.