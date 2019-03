Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag celstraffen van 2,5 tot acht jaar geëist tegen vijf mannen en een vrouw die in 2016 een oud-lid van No Surrender-chapter Groningen zouden hebben afgeperst, mishandeld en ontvoerd.

Volgens de twee officieren van justitie in de zaak heeft de groep het slachtoffer in de nacht van 7 op 8 november 2016 flink toegetakeld in een woning in Eelde.

De verdachten zouden hebben gedreigd zijn vingers af te knippen en zijn No Surrender-tatoeage met een strijkijzer weg te branden. Daarna werd hij meegenomen in een busje en vrijwel naakt achtergelaten in een bos bij Glimmen.

Een financieel conflict met de club zou de aanleiding zijn. De verdachten waren volgens justitie destijds lid van of hadden banden met No Surrender. Het OM baseert zich op onder meer getuigenverklaringen, telefoonverkeer tussen de zes die nacht en afgeluisterde gesprekken in het clubhuis.

De hoogste straf werd vrijdag geëist tegen de man die ook verdacht wordt van het afpersen van een ander oud-lid. De groep heeft alles in de rechtbank in Groningen ontkend.