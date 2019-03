Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam geen geld meer geven als de instelling doorgaat met het hinderen van de Inspectie van het Onderwijs.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde burgemeester Femke Halsema donderdag dat medewerkers van de school contacten hebben gehad met een terroristische organisatie die onder meer achter de aanslag in de metro van Moskou in 2010 zou zitten.

Volgens Slob hinderde de school deze week het werk van de inspectie. Hij noemt dat "zeer ernstig en niet acceptabel". Als de school door blijft gaan met het hinderen van de inspecteurs zal hij volgens eigen zeggen "niet schromen de bekostiging stil te leggen".

In praktijk betekent dit het einde van de Amsterdamse school.

Islamitische school heeft dreigmails ontvangen

Bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het lyceum onder valt, meldde vrijdagochtend dat de middelbare school dreigmails heeft ontvangen naar aanleiding van de waarschuwing van de NCTV.

De stichting wil een gesprek met de Onderwijsinspectie om duidelijk te krijgen wat het lyceum moet doen om uit de huidige situatie te komen. Volgens de voorzitter is er geen "enkel bewijs voor de beschuldigingen, maar is de school nu wel veroordeeld."

'Geen acuut gevaar voor openbare orde'

Burgemeester Halsema heeft donderdag het bestuur van de middelbare school verzocht per direct op te stappen en de subsidies stopgezet tot gehoor is gegeven aan de eisen die de gemeente stelt.

In de brief die met de Amsterdamse gemeenteraad is gedeeld, staat dat er geen acuut gevaar is voor de openbare orde, maar dat de ouders die bezig zijn met de inschrijving van hun kinderen "moeten beschikken over relevante informatie".

Het bestuur van de school is donderdag ontboden op het stadhuis.