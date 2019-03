De zoektocht naar de ontsnapte gevangene uit Vught is vrijdagochtend nog steeds in volle gang, meldt een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

De gedetineerde ontsnapte donderdagmiddag rond 14.00 uur uit het huis van bewaring van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakte dit zo'n zes uur later bekend.

Het OM wil over de identiteit van de man nog niets bekendmaken. Ook over zijn ontsnapping en over de redenen waarom hij in detentie zat, wil de woordvoerder geen mededelingen doen. Wel is bekend dat hij in voorarrest zat.

Een doorzoeking van de inrichting en het omliggende terrein leverde donderdag niets op. Op camerabeelden is te zien dat de gedetineerde rond 14.00 uur op de parkeerplaats van het terrein heeft gelopen.

De DJI liet eerder weten dat de gedetineerde in verschillende opsporingssystemen geregistreerd staat.