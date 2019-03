Een beleidsmedewerker van de politie is deze week opgepakt en buiten functie gesteld omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld in de zaak rond de criminele spookwoningen in de Haagse wijk Ypenburg.

De politie meldt vrijdag dat een disciplinair onderzoek is gestart, maar kan verder geen details verstrekken. Volgens De Telegraaf gaat het om een topman van de politie.

Hij zou volgens de krant als schakel tussen de criminelen en de eigenaren van de huurwoningen hebben gefungeerd. Eerder deze week kwamen tientallen agenten en meerdere arrestatieteams in actie in de wijk.

Er bleken in meerdere Haagse appartementencomplexen mensen te wonen die "wegens vermeende criminele activiteiten buiten beeld willen blijven". De spookwoningen worden als een soort opslagplek gebruikt door de onderwereld. In de panden werden onder meer wapens in beslag genomen en miljoenen euro's aangetroffen.

Drie mannen zijn opgepakt omdat ze als verhuurbemiddelaars zouden hebben opgetreden. Vijftien bewoners van de spookwoningen zijn ook gearresteerd.

Aanhouding volgend dieptepunt voor de politie

De arrestatie van de beleidsmedewerker is een volgend dieptepunt voor de politie. Maandag werd al een medewerker van de Landelijke Eenheid opgepakt op verdenking van lekken. Ook hij is buiten functie gesteld.

Dinsdag werd 45 maanden cel geëist tegen een aspirant-agent van de eenheid Amsterdam, omdat hij volgens justitie bijna een jaar lang vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan criminelen.

Uit een reputatieonderzoek bleek dat medewerkers vinden dat de politie slecht scoort op het gebied van werkgeverschap en leiderschap. Ondanks deze bevinding zijn politiemensen wel zeer trouw aan hun werkgever, zo blijkt uit het onderzoek.